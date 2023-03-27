السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ



سوفا 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 262 كم من شرق ليفوكا، وعلى عمق 4668 كم.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

// انتهى //

10:34ت م

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