سياسي / البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون الانتخابات



بغداد 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

صوّت البرلمان العراقي فجر اليوم على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان صوّت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة.

ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد إجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.

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09:22ت م

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