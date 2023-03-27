السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 4204 إصابات جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 3 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و223 حالة.

// انتهى //

09:01ت م

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سيئول 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و773 ألفا و460 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 3 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و223 حالة.// انتهى //09:01ت م0038

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