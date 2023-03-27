السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان



كابل 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان اليوم.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، و على عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:44ت م

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