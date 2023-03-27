اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 85.92 نقطة أو ما يعادل 0.31% ليصل إلى 27471.17 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.94 نقطة، أو 0.41% ، ليصل إلى 1963.26 نقطة.

// انتهى // طوكيو 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 85.92 نقطة أو ما يعادل 0.31% ليصل إلى 27471.17 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.94 نقطة، أو 0.41% ، ليصل إلى 1963.26 نقطة.// انتهى //



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