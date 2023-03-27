السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي



سيئول 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح اليوم .

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء أن الصاروخين أطلقا من مقاطعة هوانغهاي الشمالية وقطعا مسافة بلغت حوالي 370 كيلومترا، معربةً عن إدانتها لانتهاك كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأفاد خفر السواحل الياباني أن الصاروخين سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، داعيًا قائدي الطائرات والسفن البحرية لاتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة المعلومات، وإبلاغ جهاز الأمن البحري في حال سقوط شظايا دون الاقتراب منها.

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