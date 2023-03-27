نقل المعتمرين للمسجد الحرام بالحافلات عبر 11 محطة

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وأوضح مدير فرع النقابة في جدة إحسان زمزمي أن لجنة تنظيم نقل المعتمرين التابعة لأمارة منطقة مكة المكرمة حددت 13 محطة نقل لضيوف الرحمن من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أن مداخل أم القرى فيها مواقع طرفية للقادمين من خارج مكة المكرمة تقدر بنحو 5 مواقع، حيث تنقل الحافلات الركاب من مواقف السيارات الخارجية في هذه المواقع للوصول إلى الحرم المكي الشريف.
وأكد على مواكبة النقابة التقنيات الحديثة في أنظمة التتبع والمراقبة، والتي أسهمت في رفع كفاءة العمل في نقل ضيوف الرحمن بأمن ويسر.
نقل المعتمرين للمسجد الحرام
- 11 محطة بالعاصمة المقدسة
- 6 محطات وسطية
- 5 محطات داخلية
- 13 محطة للنقل
- 5 مواقع للقادمين من الخارج
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