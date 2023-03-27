شكرا لقرائتكم خبر تجهيز أكبر شبكة مرافق بلدية بمكة لضمان سلامة وراحة المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت أمانة العاصمة المقدسة منذ دخول رمضان أكبر شبكة من المرافق البلدية لضمان سلامة أدائها بجودة عالية لخدمة الملايين من المعتمرين والزوار الذين توافدوا بكثافة على مكة المكرمة لأداء عمرة رمضان وزيارة الرحاب الطاهرة.

وتمثلت شبكة الخدمات التي وفرتها الأمانة بحسب إفادات الناطق الرسمي أسامة زيتوني لـ «مكة» في تخصيص فرق ميدانية لمتابعة كفاءة وسلامة جميع تلك المرافق والتأكد من أدائها بكفاءة عالية خلال الموسم، وكذلك 13,549عامل نظافة مجهزون بـ912 معدة مختلفة، مشيرا إلى وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة وتشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة جميع هذه المرافق والتأكد من فعاليتها لمواجهة أي طارئ خلال المواسم.

وأضاف بأن فرق النظافة تعمل على مدار الـ 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات في حين جرى تجهيز وتهيئة الصناديق الضاغطة للنفايات للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

وبين زيتوني أن الأمانة جهزت 5 مواقف عامة للمركبات على المداخل الرئيسة لمكة المكرمة، والتي تستخدم في الموسم للحيلولة دون تكدس السيارات.

ونوه إلى أنه جرى توفير فرق ميدانية من خلال تهيئة وتجهيز 16 بلدية فرعية موزعة في أنحاء مكة المكرمة، وتزويدها بكل ما تحتاجه من القوى البشرية والآليات لأداء مهامها خلال الموسم، وأخذ العينات وفحصها في مختبرات الأمانة وتكثيف الجولات الرقابية للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وزيادة عدد الكشفيات اليومية واستقبال ومعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذه المحلات، وتخصيص 1000 كادر بين مراقبين صحيين وفنيين وتشكيل فرق ولجان ميدانية.

وأفاد بأنه وضعت خطة للطوارئ لمواجهة أي حالات قد تحدث خلال فترة الموسم مثل مواجهة الأضرار المتوقعة من هطول الأمطار الغزيرة والسيول أو حدوث انهيارات في المباني أوحرائق.

التجهيزات شملت:

