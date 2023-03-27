3 طرق لتوزيع أرباح مساهمي شركات أرباب الطوائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين طالب مساهمو شركات أرباب الطوائف بصرف العوائد المالية المستحقة، بدلا من تأخيرها في بعض الشركات، أوضح المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج لمساهمي ومساهمات أرباب الطوائف أن طريقة توزيع الأرباح قد تكون سنوية أو ربع سنوية، وقد تكون مرحلية ويجب أن يحدد ذلك في النظام الأساسي.

وأشار إلى أن من المصطلحات المستخدمة بين أرباب الطوائف قديما مصطلح (العوائد)، ويعني المبالغ التي يحصل عليها أرباب الطوائف نهاية موسم الحج من صافي دخل مؤسسات أرباب الطوائف وفي ظل تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات تجارية فإن المصطلح القانوني المعمول به في نظام الشركات هو الأرباح، ولم تعد هنالك عوائد ثابتة.

وأضاف «إن الوثائق المنظمة لإجراءات صرف الأرباح على المساهمين هي نظام الشركات، والنظام الأساسي للشركة»

ولفت إلى أن إجراءات صرف الأرباح مرتبطة بشروط وأحكام قانونية وفق نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة من أهمها: إعداد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، التي يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي للشركة، وموافقة الجمعية العامة على تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وطريقة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي.

وأكد أن السنة المالية للشركة تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر شهرا تحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر شهرا بدءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.

وبناء على ذلك فإن بعض شركات أرباب الطوائف عمل على اعتماد التاريخ الميلادي والبعض عمل على اعتماد التاريخ الهجري وكلاهما صحيح.

إجراءات صرف الأرباح:

ترتبط بشروط وأحكام قانونية وفق نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، من أهمها:







إعداد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة



يجب أن تصدر خلال 6 أشهر من نهاية العام المالي للشركة



موافقة الجمعية العامة على تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وطريقة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي



طريقة توزيع الأرباح: