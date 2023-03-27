دورة حول طرق التعامل الآمن مع الطائرات العمودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أمس دورة تدريبية بعنوان التعامل الآمن مع الطائرات العمودية بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية، بحضور عدد من قيادات الفرع وبمشاركة مجموعة من منسوبي الجهات ذات العلاقة. وقال مدير الفرع نواف العنزي إن الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية التي يحرص على تنظيمها الفرع لتزويد منسوبيه والجهات الخدمية ذات الأعمال المشتركة بالخبرات الممكنة في التعامل مع مختلف الحوادث، مؤكدا أهمية تنفيذ الدورة والاستفادة مما طرح فيها من محاور في تطوير وتدريب الكوادر وإكسابهم مهارات جديدة وزيادة قدراتهم للاستجابة في حالات الطوارئ، ولا سيما أن هذا التدريب يأتي من ضمن خطط الهيئة بالمنطقة في تدريب الكوادر وتأهليهم تماشيا مع تطورات المرحلة المقبلة للهيئة، والتي تشمل تشغيل الإسعاف الجوي بالمنطقة.

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