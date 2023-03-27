الجوازات تصدر 13,700 قرار إداري بحق مخالفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 13,700 قرار إداري خلال شعبان الماضي، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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