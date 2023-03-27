شكرا لقرائتكم خبر متطوعون يزرعون 7 آلاف شتلة طلح بمحمية الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية في فعاليات أسبوع البيئة، تحت شعار «بيئتك تعرفك»، بمناسبة أسبوع البيئة السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة أسبوع.

وتضمنت المشاركة 7 حملات تطوعية للزراعة بمشاركة نحو 550 متطوعا ومتطوعة، وجرى زراعة 7000 شتلة من أشجار الطلح النجدي، والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية.

كما شملت مشاركة الهيئة عددا من المنشورات التوعوية بأهمية الإسهام في التنمية البيئية، خلال المشاركة في أنشطة التشجير، والتطوع البيئي، وتعزيز التعليم، وأبرز السلوكيات الإيجابية عند التنزه، إضافة إلى أبرز الزواحف البرية وخصائصها الطبيعية وآلية التعامل معها في بيئتنا الطبيعية، إلى جانب نشر فيديو تعريفي للتوعية بالسلوكيات الصحيحة للمحافظة على البيئة، وتجنب السلوكيات الخاطئة عند التنزه، ومنشور للتوعية بالإرشادات الصحيحة لزراعة الأشجار، والخطوات الصحيحة قبل وأثناء وبعد الزراعة.

يذكر، أن أسبوع البيئة هو مناسبة وطنية تشارك في تفعيلها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه.