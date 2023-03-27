انتظام 750 متدربا بمعهد تقنيات المياه والكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم 750 متدربا ومتدربة بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ لمواصلة مسيرتهم التدريبية.

ويعمل المعهد على تدريب متدربيه عبر برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، حيث إن جميع متدربيه موظفون حاليا في مجالات: الطاقة المتجددة والصيانة الميكانيكية والكهربائية واللحام والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى عمليات التشغيل وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ومجالات تشغيل محركات الديزل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأخيرا الآلات الدقيقة والتحكم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس طارق الشمراني أن المعهد هو أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع شركة «أكوا باور» الرائدة في مجال الطاقة والمياه، مضيفا أن المعهد وفق هذه الشراكة يواصل تحقيق أهدافه التي يعمل عليها نوعيا وكميا محققا أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن المعهد يحظى بشراكة استراتيجية وفق علاقة تكاملية تضم المعهد والتدريب التقني وشركة أكوا باور وصندوق تنمية الموارد البشرية، بإشراف المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، حيث تتبنى هذه الشراكة تأكيد رؤية المعهد نحو تأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

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