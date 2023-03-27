إحياء 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر بجدة

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ويجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الخضر، الذي ستصبح مساحته بعد الانتهاء من التطوير 355.09 م2، بما يستوعب 355 مصليا، على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، من خلال تطوير واجهات المسجد والرواشين والمشربيات التي تعبر عن النافذة أو الشرفة البارزة المصنوعة من أجود ألواح الخشب، وتستخدم في تغطية النوافذ والفتحات الخارجية.
ويتميز البناء على الطراز المعماري للمنطقة الغربية بتحمل الظروف الطبيعية المحيطة على الساحل، فيما تشكل المساجد التاريخية فيه تحفا معمارية تعكس ثقافة بناء متقنة وتمثل الأخشاب عنصرا بارزا منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري، حيث تتسم المساجد ببساطة تصميم الواجهات، وبروز العنصر الخشبي، والمحافظة على درجات حرارة معتدلة داخل المسجد.
ويعمل المشروع على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق.
المرحلة الثانية من المشروع:
- مسجد الخضر ضمن المشروع في مرحلته الثانية.
شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13:
- 6 مساجد في منطقة الرياض.
- 5 مساجد في منطقة مكة المكرمة.
- 4 مساجد في منطقة المدينة المنورة.
- 3 مساجد في منطقة عسير.
- مسجدين في المنطقة الشرقية.
- مسجدين في كل من الجوف وجازان.
- مسجدا واحدا في الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
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