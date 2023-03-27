ولي العهد يزور الحرم النبوي ومسجد قباء

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وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة وخطباء ومساعدو الرئيس لشؤون المسجد النبوي.
عقب ذلك زار ولي العهد، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.
وكان في استقباله لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء أحمد بخاري.
رافق ولي العهد خلال زيارته للمسجد النبوي ومسجد قباء، كل من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، والوزراء.
إلى ذلك، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، المدينة المنورة، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد.
وغادر بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، والوزراء.
أهمية زيارة ولي العهد للمدينة المنورة
- تأتي تجسيدا لاهتمامه بمدينة الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
- تعكس مدى اهتمامه وحرصه على الوقوف على راحة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.
- تجسد عظيم اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الحرمين الشريفين وعنايتها الكبيرة بهما والوقوف عليهما شخصيا.
- يؤكد إطلاق ولي العهد مشروع «رؤى المدينة» العام 2022م، اهتمامه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة.
- يأتي إطلاق ولي العهد أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية تأكيدا لعظيم عنايته بالمدينة المنورة وساكنيها وزوارها.
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