ولي العهد يزور الحرم النبوي ومسجد قباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة وخطباء ومساعدو الرئيس لشؤون المسجد النبوي.

عقب ذلك زار ولي العهد، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.

وكان في استقباله لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء أحمد بخاري.

رافق ولي العهد خلال زيارته للمسجد النبوي ومسجد قباء، كل من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، والوزراء.

إلى ذلك، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، المدينة المنورة، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد.

وغادر بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، والوزراء.

أهمية زيارة ولي العهد للمدينة المنورة

