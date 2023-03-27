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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ القطيف إبراهيم الخريف أمس في مقر المحافظة فعاليات «حرفيون 2»، التي ينظمها مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف لمدة 10 أيام، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل. واطلع الخريف على عرض مرئي عن الفعاليات وما ستقدمه نحو 120 أسرة منتجة وحرفية، وتحتضنها حديقة الناصرة بالقطيف، مؤكدا دعم الأسر المنتجة والحرفية وإبرازها وتمكينها.

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