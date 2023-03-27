شكرا لقرائتكم خبر استخدموا بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن ارتفاع استهلاك الملح يرتبط بمخاطر صحية، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 5 جرامات من الملح يوميا للبالغين، بما يعادل ملعقة طعام صغيرة.

وأفادت بأن الملح يحوي عنصر الصوديوم الذي يؤدي دورا مهما في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، إلا أن هناك إضافات كثيرة للمنتجات الغذائية تحوي الملح، ولها مسميات مختلفة من المهم التعرف عليها لتسهيل معرفة محتوى المنتج من الملح.

ولخفض استهلاك الملح تنصح «الهيئة» بقراءة البطاقة التغذوية، واختيار المنتجات الغذائية قليلة الصوديوم، أو التي تكون بدون ملح مضاف، واستخدام بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة مثل: الليمون والخل والأعشاب والتوابل أثناء الطبخ وتناول الوجبات.

ومن المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها ارتفاع استهلاك الصوديوم: أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، لذا فإن إجراء بعض التغيرات اليومية لها تأثير كبير على الصحة، ومن أهم تلك الممارسات الموصى بها إعداد بعض الأطعمة في المنزل، وتجنب شراء الأطعمة سريعة التحضير عالية المحتوى بالملح مثل: الشوربات سريعة التحضير، المعكرونة سريعة التحضير، اللحوم المصنعة، البيتزا، الأطعمة المعلبة، الشطائر، إضافة إلى الأجبان بأنواعها، ومكعبات مرق الدجاج، ورقائق البطاطس، والمايونيز.

مسميات لمعرفة محتوى المنتج من الملح

