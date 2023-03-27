شقيق محمد المري إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالعزيز ناصر المري، وجرت الصلاة عليه عصر أمس في مسجد ابن القيم بحي الروابي في جدة، ودفن بمقبرة القرينية. والفقيد شقيق محمد المري رئيس الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي. تعازينا للزميل محمد المري وذويه، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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