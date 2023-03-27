تدريب سجناء عسير على المهارات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والمنشآت التدريبية التابعة لها مبادرة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المجانية للنزلاء والنزيلات بسجون منطقة عسير، والتي أقيمت خلال الفترة الماضية. وبين مدير عام الإدارة الدكتور سليمان الحفظي أن المبادرة انطلقت بعد التنسيق مع مدير عام السجون بمنطقة عسير، لتقديم دورات تدريبية قصيرة في عدد من التخصصات التقنية والمهنية للنزلاء والنزيلات للاستفادة منها في مستقبلهم العملي والوظيفي، وأضاف الحفظي أن المستفيدين والمستفيدات من المبادرة من النزلاء بلغ 109، منهم 77 نزيلا و32 نزيلة، حيث تم تقديم 6 برامج هي تقنية فن الاتصال والجداول الالكترونية (xl) وتقنية إدارة الوقت والتجميل المتكامل للنزيلات، ومدة كل برنامج 3 أيام بواقع 4 ساعات يومية أقيمت في مقار المعاهد الصناعية بسجون منطقة عسير خلال الفترة من 21 - 28 من شعبان الماضي.

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