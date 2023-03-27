هل ستعاني المملكة شحا في المياه بحلول 2040؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت إحصائية حديثة صادرة عن معهد الموارد العالمية عبر اتحاد الذكاء الاقتصادي، المملكة ومعظم دول الشرق الأوسط من بين الأكثر معاناة من ضغوط توفير المياه العذبة بحلول 2040، بنسبة تزيد على 80 %.

وتعقيبا على الإحصائية قال الخبير في تحلية المياه وأستاذ الهندسة الكيميائية الدكتور محسن القحطاني لـ «مكة» إن المعطيات على أرض الواقع إيجابية جدا، وتخالف هذا التصنيف، إذ إن السعودية هي البلد الأول في العالم من حيث حجم المياه العذبة المنتجة عبر محطات تحلية المياه المتعددة على الساحلين الشرقي والغربي، بنحو 6 ملايين متر مكعب من المياه ينتج يوميا.

وهذا الرقم لا يشمل المياه الجوفية ومياه الأمطار المجمعة.

وأضاف، بأن السعودية رائدة في مجال تقنيات تحلية المياه، ولديها الكوادر البشرية السعودية ذات الخبرات والمهارات المطلوبة، فضلا عن القاعدة العلمية البحثية المتخصصة.

مضيفا، بأن تطور السعودية في تقنيات تحلية المياه يشمل أيضا توافر شركات استثمارية سعودية، توفر الأدوات والمعدات والمواد اللازمة المحطات تحلية المياه.

وأشار إلى أن عملية التطوير مستمرة، مما يعطي مؤشرات تبعث على التفاؤل والاطمئنان بشأن وضع الأمن المائي في السعودية خلال الأعوام المقبلة.

دول ستعاني الحد الأقصى (أكثر من 80 %) من الضغوط لتوفير المياه العذبة في 2040







دول الخليج العربي



اليمن



العراق



ليبيا



الجزائر



المغرب



العراق



الأردن



سوريا



تركيا



إيران



إسبانيا



أفغانستان



باكستان



تركمانستان



دول ستعاني ضغوطا مرتفعة في توفير المياه العذبة (بين 40 و80 %)