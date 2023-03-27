هل ستعاني المملكة شحا في المياه بحلول 2040؟

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وتعقيبا على الإحصائية قال الخبير في تحلية المياه وأستاذ الهندسة الكيميائية الدكتور محسن القحطاني لـ «مكة» إن المعطيات على أرض الواقع إيجابية جدا، وتخالف هذا التصنيف، إذ إن السعودية هي البلد الأول في العالم من حيث حجم المياه العذبة المنتجة عبر محطات تحلية المياه المتعددة على الساحلين الشرقي والغربي، بنحو 6 ملايين متر مكعب من المياه ينتج يوميا.
وهذا الرقم لا يشمل المياه الجوفية ومياه الأمطار المجمعة.
وأضاف، بأن السعودية رائدة في مجال تقنيات تحلية المياه، ولديها الكوادر البشرية السعودية ذات الخبرات والمهارات المطلوبة، فضلا عن القاعدة العلمية البحثية المتخصصة.
مضيفا، بأن تطور السعودية في تقنيات تحلية المياه يشمل أيضا توافر شركات استثمارية سعودية، توفر الأدوات والمعدات والمواد اللازمة المحطات تحلية المياه.
وأشار إلى أن عملية التطوير مستمرة، مما يعطي مؤشرات تبعث على التفاؤل والاطمئنان بشأن وضع الأمن المائي في السعودية خلال الأعوام المقبلة.
دول ستعاني الحد الأقصى (أكثر من 80 %) من الضغوط لتوفير المياه العذبة في 2040
- دول الخليج العربي
- اليمن
- العراق
- ليبيا
- الجزائر
- المغرب
- العراق
- الأردن
- سوريا
- تركيا
- إيران
- إسبانيا
- أفغانستان
- باكستان
- تركمانستان
دول ستعاني ضغوطا مرتفعة في توفير المياه العذبة (بين 40 و80 %)
- أمريكا
- المكسيك
- جنوب أفريقيا
- الهند
- الصين
- أستراليا
- إندونيسيا
- سريلانكا
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