إجراءات لدعم جودة وكفاءة الممارسين بقطاع الأفلام

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وبدأت الورشة بالتركيز على نطاق اختصاص هيئة الأفلام، التي تشجع وتطور إنتاج وتسويق الأفلام في المملكة، بجانب تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات لإعداد وإنتاج المحتوى، وأوضحت الورشة غاية استراتيجية تنمية القدرات الثقافية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للثقافة وتكاملها مع رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى تنمية قدرات الممارسين في الثقافة والفنون.
وتعرف الحضور على أبرز برامج ومبادرات الهيئة، مثل «برنامج صناع الأفلام» الذي يسعى إلى اكتشاف وتعزيز المواهب الوطنية، حيث تتمثل رؤية الهيئة في «ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا عالميا لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط»، وتتمحور رسالتها حول «بناء وتطوير قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية».
وأكدت الورشة أن «قطاع الأفلام» يعنى كذلك بالأنشطة ذات الصلة بهذه الصناعة، وبجميع أشكالها ومراحلها، وتشمل كتابة السيناريو والابتكار وإنتاج الفيديوهات، وتقسم الأفلام إلى أفلام طويلة وقصيرة، وتتنوع بين عدة أنواع كالدراما والكوميديا والخيال العلمي.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في ظل الشراكة القائمة بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية المرتبطة باستراتيجية تنمية القدرات الثقافية، والتي تدعم الاستراتيجية الوطنية للثقافة من خلال دعم الاستدامة المهنية للممارسين في قطاع الثقافة والفنون.
موضوعات ناقشها الحضور:
- ممكنات جودة الإنتاج.
- أصالة المحتوى وتمكن الاحترافية.
- مستوى التمثيل وإرضاء الجمهور.
- المهارات والكفايات المهنية.
- المهارات الشخصية ومهارات الأعمال.
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