شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول للدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2023 ــ 2024م، بدءا من 19 مارس حتى 6 أبريل المقبل، في التخصصات الأمنية والعدلية.

وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، وبرنامج ماجستير الأمن الوطني، وبرنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وكذلك الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار جهودها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مبينا أنه جرى خلال الفترة الماضية ـ وضمن مستهدفات خطتها الاستراتيجية - تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.