شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول للدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، وبرنامج ماجستير الأمن الوطني، وبرنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وكذلك الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار جهودها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مبينا أنه جرى خلال الفترة الماضية ـ وضمن مستهدفات خطتها الاستراتيجية - تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول للدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.