خيري المزاحمية يفطر 350 صائما

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية عبدالله رشيد المبدل لـ«دوت الخليج» أنه تم تنفيذ المشروع في ثلاث مواقع بالمحافظة بمبلغ 78000 ألف ويتجاوز (210) وجبة يوميا
وأشار إلى أن الموقع الأول الذي يقع في حرم مستشفى المحافظة - بجوار مسجد المستشفى يتم تقديم من 60 إلى 80 وجبة يوميا للعاملين في المستشفى، وبعض المرافقين للمنومين، أو المراجعين في الطوارئ.
بينما الموقع الثاني يقوم فرع الجمعية الخيرية بالغطغط وغرب المزاحمية بتقديم (100) وجبة يوميا، للصائمين المجاورين للفرع، ولسالكي طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الغرب. وأضاف المبدل أن الجمعية تسهم في مساندة القائمين على مخيم التفطير في مسجد (مزنه الفالح) وهو الموقع الثالث بحي نواره شارع الترمذي شمال طريق مكة المكرمة الرياض بعدد (50) وجبة يوميا قابلة للزيادة في حال توفر أي دعم إضافي حيث يرتاد المخيم أكثر من 300 صائم يوميا.
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