93 ألف عقد عمل عن بعد - #عاجل

وكشف تقرير حكومي حديث، تفعيل التكامل مع 200 جهة لتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.
وتتمثل نسبة الارتباط الوظيفي في مقياس مدى ارتباط الموظف بجهة العمل عقليا وعاطفيا وسلوكيا، في وقت بلغت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة 69.4%، والتي حققت تقدمًا نوعيًا في مجال السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني.
زيادة العقود
كشف تقرير حديث للعام الماضي، تحسن ظروف العمل للوافدين بنسبة 59.1%، من خلال رفع جاذبية سوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة، تحفظ حقوق أطراف العمل، وتعزيز التنافسية، وأسهمت 3 عوامل ممثلة في: زيادة العقود الموثقة، وارتفاع وعي الوافدين بالحقوق والواجبات، وارتفاع نسب الرضا على حرية التنقل ومرونته، في تحسين ظروف العمل للوافدين، إلى جانب ارتفاع الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بـ86.9%.
8 جهود
تمثلت أبرز جهود السلامة والصحة المهنية للعام الماضي في: إصدار الموافقة على تنظيم مجلس الوزراء للسلامة والصحة المهنية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلامة والصحة المهنية في المملكة، وتطوير البيئة القانونية، وإرشاد العاملين بحالات الطوارئ، وتوضيح توجيهات تفعيل إشعارات الطوارئ وإجراءاتها، واعتماد لائحة تحسين السلوكيات المهنية، وتدريب 6470 باحثًا عن عمل، وتخريج 2310 خريجين، ضمن مشروع دعم وتدريب كوادر السلامة والصحة والمهنية، إلى جانب تفعيل التكامل مع 200 جهة حكومية لتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.
ارتباط وامتثال
%76 الارتباط الوظيفي
%69 امتثال المنشآت لنظام السلامة والصحة المهنية
%59 تحسن ظروف العمل للوافدين
%87 الامتثال بنظام حماية الأجور
280 ألف عقد عمل مرن
93 ألف عقد عمل عن بعد
مليونا وثيقة عمل حر
8 جهود للسلامة والصحة المهنية
6470 متدربًا
2310 خريجين
تفعيل التكامل مع 200 جهة حكومية
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