حاضنات للباعة المتجولين على مدار الساعة - #عاجل

فعلت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، 99 منفذ بيع في موقع حاضنة البلدية في مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بمدينة المبرز، كموقع بديل للباعة الجائلين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من ممارسة البيع في مواقع مجهزة ومكتملة الخدمات لتكون الخطوة الأولى لهم لتأسـيس متاجر تجارية، وأتاحت الأمانة البيع في هذه الحاضنة بواقع 24 ساعة يوميًا طوال شهر رمضان.

حزمة حاضنات

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن الحاضنة، هي واحدة من بين حزمة حاضنات بلدية مخصصة للباعة الجائلين، تهدف لمعالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، وهي مخصصة لبيع المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، والمنتجعات المصنعة والمجهزة من الأطعمة والمشروبات، والبضائع التسويقية، كالملابس والأقمشة، ألعاب، الصناعات الحرفية والشعبية، والتحف والهدايا والاكسسوارات، مشددًا على منع بيع اللحوم والدواجن والأسماك «غير المطهية»، والحليب والألبان كمنتج نهائي، والحيوانات والطيور الحية والماشية، والبضائع المصنعة التي تتطلب ضمان وصيانة كالأدوات الكهربائية وأجهزة الاتصالات والحواسيب الآلية، ومنتجات التبغ، والأقراص المدمجة، والأدوية، والألعاب النارية والمعاجن الثمينة، والأحجار الكريمة، والأسلحة النارية، وكذلك منع بيع الأدوات والأجهزة المستعملة.

صحة المستهلك

أضاف بوشل، أن هذه الحاضنات، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين، ومعالجة التشوه البصري، وضبط نشاط الباعة المتجولين، لافتًا إلى أن متطلبات الترخيص، هي: سعودي الجنسية، لا يقل عن 18 عامًا، ليس لديه رخصة منشأة تجارية، شهادة صحية للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والغذاء، والتقديم عبر موقع «بلدي»، ويسمح لصاحب الترخيص التنقل بين الحاضنات البلدية وفقًا للمواقع الشاغرة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

سوق الأربعاء الشعبي

- يحافظ على الهوية الشعبية والتراثية

- مصمم وفق تناسق عمراني.

- يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.

- يعزز مبادرة تحسين المشهد الحضري

- مساحته الإجمالية 45 ألف م2

- يتضمن ممرات مظللة.

- ساحة للفعاليات والمناسبات.

- نوافير تفاعلية.

- مظلات للباعة.

- غطاءا نباتيًّا.

الأسواق والمواقع البديلة للباعة الجائلين:

01- سوق الخضار المركزي.

02- سوق الحرفيين.

03- متنزه الملك عبدالله البيئي.

04- مدينة الملك عبدالله للتمور.

05- سوق الأربعاء في المبرز.