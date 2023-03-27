

الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أعمالها في مجال الإصحاح البيئي ضمن نطاق أحياء العاصمة خلال عام 2022 في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة ونظافة المدينة.

وأشارت الأمانة إلى أنها نفذت أعمال الكنس الآلي للشوارع بمساحة 2,555,447 كلم طولي، فيما حقق الكنس اليدوي 287,164,191م2، إضافة إلى تطهير 2,265,845 حاوية، وذلك ضمن أعمال الإصحاح البيئي بالمدينة.

وأضافت الأمانة أنه تم رفع وترحيل 84,544 ردا من النفايات ذات الحجم الكبير، و 135,037 طنًا من النفايات المبعثرة، إلى جانب غسل الأرصفة بطول 21,165,899 مترًا، ومعالجة وضع 803,170 حاوية، حيث تأتي أعمال الإصحاح البيئي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.

// انتهى //

02:41ت م

0024





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الرياض تقفز بمؤشر أعمال الإصحاح البيئي خلال السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.