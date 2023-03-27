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القبض على شخصين بحوزتهما 30 كجم من الحشيش في عسير

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شكرا لقرائتكم القبض على شخصين بحوزتهما 30 كجم من الحشيش في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمحافظة على شخصين بحوزتهما 30 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: قبضت دوريات الأمن في محافظة بيشة في منطقة عسير على مواطنين بحوزتهما 30 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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