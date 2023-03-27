السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم منطقة نجران اليوم الاثنين



نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "

// انتهى //

03:18ت م

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نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //03:18ت م0026

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