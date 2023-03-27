شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، تحت قيادة النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب لوكسمبورج، وذلك بنتيجة 6 أهداف نظيفة.

رونالدو يحطم أرقام قياسية جديدة

وكان قد التقي منتخب البرتغال مع ضيفه لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024 في ألمانيا، ليحتل بعدها البرتغال، صدارة ترتيب المجموعة العاشرة.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين، لصالح البرتغال، في الدقيقتين 9 و31، وجواو فيليكس في الدقيقة 15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18 وأوتافيو في الدقيقة 77 ورافاييل لياو في الدقيقة 89.

وبعد تسجيل رونالدو لهدفين اليوم، قد رفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 120 هدفا دوليًا، والآن إلى 122 هدفا من الهداف التاريخي للمنتخبات.

موقف البرتغال من جدول ترتيب المجموعة

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا، وتأتي البوسنة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على أيسلندا الرابع.

وفي المركز الخامس يأتي منتخب لوكسمبورج بنقطة واحدة، وتتذيل ليشتنشتاين المجموعة بلا نقاط.