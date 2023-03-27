شكرا لقرائتكم خالد الجبير يرد على تقليد الفراج: هم فهموا خطأ وأنا مسامحهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رد الشيخ الدكتور خالد الجبير، استشاري أمراض وجراحة القلب، على من يدافع عنه بشأن تقليد الممثل الكوميدي خالد الفراج له، خلال الحلقة الثالثة من برنامج ستوديو 33، الذي يعرض على قناة mbc، خلال شهر رمضان.

الرد عليهم يؤدي لمتاهات

وقال الجبير في مقطع فيديو متداول: تنبيه بسيط لأبنائي وبناتي الذين يردون على من ينتقدني وينتقد أسلوبي أو ينتقد ذاتي، أو عرضي، أو أي شيء، أرجو منهم ألا يردوا عليهم لأن الرد عليهم يدخلهم في متاهات ما لها أول ولا آخر.

عفو وتسامح

وتابع: هم فهموا خطأ وأنا بالنسبالي مسامحهم، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم ويغفر لهم، ويعينهم في دينهم ودنياهم، ويريهم الحق أينما كان.

واستطرد: محاولة الدفاع عني أو الرد عليهم، أو تبيين الصورة لهم، تدخل في متاهات أبنائي وبناتي طويلة عريضة أنتم في غنى عنهم، فاتركوهم هذه وجهة نظره هو حر، ويرى أن هذا الرجل لا ينفع خلاص اتركه لا ينفع لا ينفع هذه هي وجهة نظره.