شكرا لقرائتكم الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وقال المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران، جابر مدخلي، عبر موقع تويتر: تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 5/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.