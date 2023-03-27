شكرا لقرائتكم الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وقال المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران، جابر مدخلي، عبر موقع تويتر: تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.