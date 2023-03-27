شكرا لقرائتكم إقبال متزايد على فعاليات الفوانيس الرمضانية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فعاليات “الفوانيس الرمضانية” بنجران تشهدُ إقبالاً متزايدًا من الأهالي والزوار تشهد فعاليات “الفوانيس الرمضانية”، التي ينظِّمُها بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، إقبالاً متزايدًا من الأهالي والزوار؛ لقضاء أوقات من الترفيه والتسوق، وذلك بساحة مجمع “ميلاغرو بوتيك” التجاري على طريق الملك عبدالعزيز.

أكثر من 80 أسرة

وتضمُّ الفعاليات 25 ركنا للأسر المنتجة، بمشاركة أكثر من 80 أسرة لعرض وبيع منتجاتهم الحرفية، التي تضمُّ المنتجات الخوصية والجلدية والنسيجية والمأكولات الشعبية، إلى جانب معارض لبيع البخور والعطور والقهوة والملابس التراثية التي تشتهر بها المنطقة، كما يقام ضمن الفعاليات مسرح للطفل والأسرة يحتوي على عروض يومية للترفيه والمسابقات الثقافية والتعليمية.