شكرا لقرائتكم 2000 ريال غرامة عدم إعطاء أفضلية لسيارات الإسعاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المرور السعودي، العقوبات المقرر تطبيقها على مخالفي التعليمات المرورية بشأن إفساح الطرق لمركبات الطوارئ، مؤكدًا على ضرورة إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ.

وقال المرور عبر تويتر: إن عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية، موضحًا أن تلك المخالفة تكون غرامتها المالية من ألف إلى ألفي ريال.

الخطوات الصحيحة

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق.

وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الخطوات كما يلي:

في حالة إذا كانت الحركة مرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر.

في حالة إذا كان الطريق مكونًا من مسارين، أفسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

أما في حالة إذا كان الطريق مكونًا من 3 مسارات أو أكثر، وتكون المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.

رصد مخالفات

من جانب آخر، لفتت الهيئة إلى أنه بدءًا من يوم أمس الأحد 26 مارس، تم بدء رصد مخالفات مرورية لعدم إفساح الطرق.