شكرا لقرائتكم عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رد عضو هيئة كبار العلماء د. عبدالسلام السليمان، على دعوات البعض بفتح المطاعم خلال نهار رمضان.

وقال السليمان خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن من يدعو لفتح المطاعم في نهار رمضان لم يحترم مشاعر المسلمين، ولم يعظم شعائر الله، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}.

واجب على الشخص

وتابع: أيضًا الأمم الأخرى قد كتب عليهم الصيام، ولذلك عندما تحترم مشاعر الآخر أيًّا كانت هذه المشاعر، هذا نوع من أنواع الواجب تجاه الشخص سواء المسلم أو غير المسلم.

شعائر عظيمة

وأردف: أنا إذا ذهبت إلى بلد آخر غير مسلم لابد أن أعرف العادات الخاصة بها، فلا يجب أن أخرج بين الناس بطريقة ربما تثير أهل البلد، وهذا شيء معروف ومتعارف عليه، فكيف هؤلاء يطلبون أيضًا جرح مشاعر المسلمين، وخاصة هي شعيرة من الشعائر العظيمة المتعلقة بالصيام.