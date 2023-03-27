شكرا لقرائتكم فنون أبها تطلق فعالياتها الرمضانية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تطلق جمعية الثقافة والفنون، مساء اليوم الاثنين، فعالياتها الرمضانية بحزمة من المعارض والورش والعروض المسرحية والأمسيات وذلك ضمن مبادرة أجاويد في مسار وعي، حيث تستمر حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر الفضيل.

وتنطلق أولى الفعاليات باحتفال باليوم العالمي للمسرح 2023 على مدار ثلاثة أيام بالشراكة مع جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمعرض “سيرة” المسرحي وندوة مسرحية في ثاني أيام الاحتفال، فيما سيقدم عرضين مسرحين مسرحية ترتيلة والعرائس على التوالي.

ليالٍ متنوعة

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الجمعية تستهدف من خلال هذه الفعاليات التماهي مع مبادرة أجاويد الرمضانية التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير وتقديم ليالٍ متنوعة من العروض المسرحية والأمسيات والمعارض والورش والندوات التي ستستمر حتى 25 رمضان، حيث تتوزع على ثلاثة أسابيع، تبدأ بالمسرح وفي ثاني أسبوع ستكون ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السابعة، وسيخصص الأسبوع الثالث للفن التشكيلي وتختتم فعاليات ثقافة وفنون أبها بأمسية ثقافية بعنوان “السيرة والمسيرة” يشارك فيها نخبة من الرواد.

وأكد السروي أن هذه الفعاليات ضمن مبادرة أجاويد تعمل على تحفيز المبدعين والموهبين في كافة المجالات التي تضطلع بها الجمعية، وتوفير منصات تعلمية وتطويرية تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المواهب.