شكرا لقرائتكم سارة بنت خالد ترعى حفل السحور الخيري في جمعية إنسان الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ترعى الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل السحور الخيري بجمعية إنسان، وذلك مساء يوم الخميس القادم 8 رمضان 1444هـ، الموافق 30 مارس 2023م، وبحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع، وحرم أعضاء مجلس الإدارة.

لتعزيز التواصل

أوضح ذلك أ. محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، فقال: إن الجمعية تحرص على تعزيز التواصل مع سيدات المجتمع ومع الكافلات والداعمات في كل عام، وهو أحد أهداف السحور الخيري بالجمعية الذي يعد رافدًا خيريًّا ومن أهم برامج الجمعية للتعريف ببرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وأضاف المحارب أن حفل السحور الخيري سوف يتخلله بإذن الله كلمة للأميرة، وأخرى للجمعية، وعرض مرئي يحاكي مسيرة حفلات السحور الرمضاني السنوي بالجمعية، إضافة إلى تكريم الأميرة سارة لدعمها المتواصل للجمعية، وكذلك لقاءات مع الداعمات، كما سيتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة والعروض التراثية والأناشيد الوطنية، واللوحات الفنية ومشاركات فتيات الجمعية، ومعرض مصاحب للأسر المنتجات من إنتاج أسر إنسان.

وفي ختام تصريحه، قدم المحارب باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز على رعايتها وتشريفها حفل السحور الرمضاني في إنسان ودعمها المتواصل للجمعية، وحرصها على توفير الحياة الكريمة للأيتام وتلمس احتياجاتهم من خلال دعمها السخي السنوي للجمعية.