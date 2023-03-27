رصد آلي لمزاحمي الإسعاف والمخالفة 900 ريال

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد، بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

إنقاذ الأرواح

ويأتي تطبيق الرصد الآلي عقب الحملة التوعوية التي أطلقت في مطلع فبراير الماضي تحت شعار # افسح_الطريق والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سببًا لإنقاذ الروح البشرية.

مصابون ومرضى

وحددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة وتشمل: «إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف»، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والمساهمة في حفظ الأرواح.

وتصل قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف إلى 900 ريال، إضافة إلى الأضرار الأخرى الناتجة عن تعطيل الفرق الإسعافية لمباشرة حالة المصابين والمرضى المنقولين.

أهداف للرصد الآلي

- المحافظة على الأرواح

- تعزيز السلامة المرورية

- رفع نسبة الامتثال للمسارات المحددة

- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية