رصد آلي لمزاحمي الإسعاف والمخالفة 900 ريال

إنقاذ الأرواح
ويأتي تطبيق الرصد الآلي عقب الحملة التوعوية التي أطلقت في مطلع فبراير الماضي تحت شعار # افسح_الطريق والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سببًا لإنقاذ الروح البشرية.
مصابون ومرضى
وحددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة وتشمل: «إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف»، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والمساهمة في حفظ الأرواح.
وتصل قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف إلى 900 ريال، إضافة إلى الأضرار الأخرى الناتجة عن تعطيل الفرق الإسعافية لمباشرة حالة المصابين والمرضى المنقولين.
أهداف للرصد الآلي
- المحافظة على الأرواح
- تعزيز السلامة المرورية
- رفع نسبة الامتثال للمسارات المحددة
- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية
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