أمطار الأحد تخالف التوقعات والرياض والشرقية الأكثر تأثرا

خالفت الأمطار، الأحد، توقعات المركز الوطني للأرصاد، وهطلت بكميات خفيفة على مناطق عسير والباحة وجازان، بينما كانت من متوسطة إلى غزيرة وأدت إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، في حين كانت السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

وكانت إدارات تعليم بعسير، وجدة ومكة المكرمة، وجازان، أعلنت مساء السبت، تعليق الدراسة الحضورية أمس لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، واقتصر الدوام الدراسي على العمل عن بُعد عبر "منصة مدرستي".

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

مواقع ممطرة

الرياض

- العاصمة

الخرج

وادي الدواسر

السليل

عفيف

الدوادمي

شقراء

الزلفي

المجمعة

القويعية

حوطة بني تميم

الأفلاج

حائل

المناطق المفتوحة والطرق السريعة

تبوك

- الوجه

- أملج

- ضباء

جازان

- الحرث

- الدائر بني مالك

- الريث

- العارضة

- العيدابي

- فيفاء

الباحة

- العقيق

- بلجرشي

- القرى

- المندق

- بني حسن

- المخواة