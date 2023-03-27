أمطار الأحد تخالف التوقعات والرياض والشرقية الأكثر تأثرا

وكانت إدارات تعليم بعسير، وجدة ومكة المكرمة، وجازان، أعلنت مساء السبت، تعليق الدراسة الحضورية أمس لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، واقتصر الدوام الدراسي على العمل عن بُعد عبر "منصة مدرستي".
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
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