السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير مكة المكرمة يستقبلُ مديرَ السعودية اليوم الأحوال المدنية بالمنطقة



جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مديرَ عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر بن عبدالرحمن الحميِّد.

واستمع سموِّه إلى شرح عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة في مختلف محافظات المنطقة؛ ومن أهمها وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، التي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية؛ وذلك لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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