شكرا لقرائتكم سعود بن نايف: مبادرة بناء لتوفير 1000 وحدة سكنية نموذج للتكاتف بين المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ثمن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مبادرة جمعية بناء لرعاية الأيتام لتوفير 1000 وحدة سكنية لمستفيديها وتأثيثها على مدار 5 سنوات، ولفت إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا رائعًا للجمعيات الخيرية في المملكة لتمكين الفئات الأشد حاجة، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن.

تكريم الداعمين

جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، والذي أقيم أمس الأحد بفندق كمبينسكي العثمان، وتم خلاله تكريم الداعمين وشركاء النجاح.

وقال أمير الشرقية: إن نجاح الجمعية في شراء وتأثيث المساكن للأيتام وأسرهم العام الماضي بمساعدة رجال الأعمال وأفراد المجتمع وسعيها لمواصلة تلك المبادرة هذا العام يؤكد تكاتف المجتمع وتكافله، وهذا ما عهدناه على مجتمعنا السعودي الذي يتميز بالترابط والتكاتف ويضرب أروع الأمثال في مساندة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

ثم ألقى المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام كلمة أعرب فيها عن أن الحفل يقام لتحقيق هدف نبيل وبرعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الداعم الأول لأعمال الخير في المنطقة الشرقية، والذي يحرص دائمًا على تحقيق آمال الأيتام وأسرهم.

وقال: تسعى الجمعية لتغطية تكاليف شراء وتأثيث 200 وحدة سكنية وفق المستهدف لعام ٢٠٢٣م ليعيش فيها قرابة 1000 يتيم ويتيمة وأرملة، بالإضافة إلى تأمين عدد 120 سيارة لتمكين الأيتام واليتيمات من العمل في تطبيقات توجيه المركبات وتوفير مصدر دخل لهم وفق اتفاقيات أبرمتها الجمعية مع هذه الشركات والتي تضمن حصول اليتيم واليتيمة على دخل يسهم في دعم اليتيم وتأمين احتياجاته واحتجاجات أسرته.

وأضاف الزامل: الجمعية حملت على عاتقها منذ تأسيسها هم اليتيم وأسرته ساعية لتحقيق رؤيتها ورسالتها في بناء شخصية اليتيم وتحسين حياته وتأمين احتياجاته المختلفة، مشيرًا إلى أن السكن من أهم هذه الاحتياجات وأكثرها إلحاحًا للأسرة، وترتبط بها عدة عوامل قد تعيق تحقيق أهدافها في تنميته وتمكينه.

التكامل بين المجتمع

وبيّن الزامل أن الجمعية حرصت على التكامل مع شركاء النجاح، وتماشيًا مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في توفير السكن لكل مواطن، وبتوجيهات الأمير تركي بن محمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية للتعاون والعمل المشترك لبحث أفضل السبل لتأمين وحدات سكنية حديثة تتوفر فيها جميع الخدمات، واستهدفنا في هذه الاتفاقية توفير وشراء 1000 وحدة سكنية للأيتام والأرامل وتأثيثها خلال 5 سنوات، وذلك بدعم من أهل الخير في وطن الخير الذين يشاركوننا في توفير كل ما يحتاجه اليتيم وأسرته، وأشار إلى أن المبادرة كانت حلمًا في العام الماضي لكنها تحققت بتوفيق الله ثم برعاية أمير الشرقية وبدعم أهل الخير والعطاء، حيث استطعنا تمليك 300 أسرة وحداتهم السكنية الحديثة والمؤثثة وهم يعيشون الآن حياة كريمة بتكاتفنا جميعًا وبتوفير 200 وحدة هذا العام يصل إجمالي الوحدات 500 وحدة ويتبقى على إجمالي المستهدف 500 وحدة.

وأعرب الزامل في ختام كلمته عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للبرامج التي تقدمها الجمعية للأيتام، كما أعرب عن شكره لجميع الداعمين والشركاء من رجال أعمال وشركات على دعمهم المستمر لمبادرات الجمعية وأعمالها الإنسانية، سائلًا الله أن يوفقنا لتحقيق أحلام الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم.

وساهم الحضور في تغطية تكاليف تملك الأيتام للوحدات السكنية ومشروع شراء السيارات للأيتام واليتيمات ضمن مشروع تاكسي لتوفير مصدر دخل من خلال العمل في تطبيقات توجيه المركبات، والداعمين هم: شركة سبكيم، محمد المعجل، إبراهيم آل الشيخ، عبدالله فؤاد وعائلته، أبناء عبدالهادي القحطاني، ركاز العقارية، شركة مرافق، عبدالمحسن الراشد، أحمد الرميح، جمال المعيبد، عوض بن قريعة، والدة بندر الخالدي، النهدي العقارية، شركة محمد النهدي العقارية، مجموعة القريان، مجموعة التميمي، الأنصاري لخدمة المجتمع، شركة اليمامة، مي عبدالعزيز الجبر، شركة العبدالكريم، التركي القابضة، خليفة عبداللطيف الملحم، خالد البواردي، سيف بن ثابت، ابراهيم الجميح، بندر أبو عدلة.

ثم كرم أمير المنطقة الشرقية الداعمين، وتسلم هدية تذكارية من الجمعية.