شكرا لقرائتكم لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة جهود رجال المرور السعودي في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره المرور عبر موقع تويتر، رجال المرور وهم يلقون بتعليماتهم التنظيمية لقائدي المركبات، لتحقيق حركة انسيابية في يسر وطمأنينة للجميع.

تعزيز السلامة المرورية

من جانب آخر، تكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، ولسلامة مرورية أمام الجميع.

وعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، مؤخرًا بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.