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إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 41.7 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَاتِ لجهة الاختصاص.

تهريب آخر بعسير

وفي وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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