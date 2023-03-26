السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير مكة المكرمة يستقبلُ مديرَ فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة



جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش.

واستمع سموُّه إلى إيجاز عن أعمال فرع الوزارة بالمنطقة،والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في القطاع غير الربحي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

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