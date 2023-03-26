السعودية اليوم / طاهيات الشمالية يتنافسنَ في المأكولات الرمضانية الشعبية



عرعر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أسهم شهر رمضان المبارك في انتعاش سوق الطاهيات من الأسر المنتجة، وذلك بالسوق الشعبي بمدينة عرعر، الذي يشهد إقبالاً لافتًا من قبل المسوقين؛لشراء أبرز الأطباق الشعبية؛ منها الشوربة والجريش والمرقوق والسمبوسة والفطائر والعصائر، التي قمن بإعدادها في منازلهن.

يذكر أن العديد من الطاهيات بالمنطقة قُدمت لهن دورات مجانية في ثقافة البيع والشراء والتسويق الإلكتروني؛ ما أسهم في تحقيق شعبية وسمعة كبيرة في البيع وتوسع تجارتهن.

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