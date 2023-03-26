السعودية اليوم / أمانة الرياض تبدأُ معالجةَ العناصر الأساسية لتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

حدَّدَت أمانة منطقة الرياض العناصرَ المستهدفة بالمعالجة في نطاق العاصمة؛بهدف المحافظة على جمال المدينة وإزالة جميع التشوهات البصرية، بما يحقق مستهدفات برنامج الارتقاء بجودة الحياة الذي يعد أحد المستهدفات المسقطة على القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن العناصر المستهدفة تلامس حياة السكان، أبرزها توفير منزلقات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المداخن، وأجهزة التكييف، مبينة أن معالجة العناصر المُحَدَّدَةِ تتضمَّن جميع المباني العائد ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية،وينحصر في مرحلتها الأولى على الشوارع 60 مترًا فأكثر، وتليها شوارع 40 مترًا فأكثر، ثم المرحلة الثالثة الشوارع الأقل من 40 مترًا.

وتأتي معالجة أمانة الرياض العناصرَ المشوهةَ متماشية مع جهودها الهادفة إلى تحسين الواجهات الحضرية وتوفير بيئة صحية مستدامة، متطلعة إلى تكاتف القطاع التجاري ومواكبة طموحات السكان في النهوض بمدينتهم.

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