السعودية اليوم / المشي رياضة تستهوي أهالي محافظة طريف قبل الإفطار



طريف 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

تستهوي

وبسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام دفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى//

23:52ت م

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طريف 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستستهوي رياضة المشي الكثير من المواطنين والمقيمين في محافظة طريف في شهر رمضان المبارك قبل الإفطار تحديدًا.وبسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام دفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضمار الممشى بمحافظة طريف ، حيث أكدوا أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بساعة تقريبًا، مشيرين إلى أن الأجواء المعتدلة بطريف مناسبة لممارسة المشي، وخاصة قبيل المغرب.// انتهى//23:52ت م0200

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