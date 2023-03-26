السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة وسام "هلال الامتياز"



إسلام آباد 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

منح فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية

جرى ذلك خلال احتفالية أقيمت في القصر الرئاسي بإسلام آباد، ضمن الاحتفالات اليوم الوطني الباكستاني .

// انتهى //

23:14ت م

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إسلام آباد 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسمنح فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني؛ وسام "هلال الامتياز" العسكري، تقديرًا لجهوده ومساعيه لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.جرى ذلك خلال احتفالية أقيمت في القصر الرئاسي بإسلام آباد، ضمن الاحتفالات اليوم الوطني الباكستاني .// انتهى //23:14ت م0195

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