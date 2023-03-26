شكرا لقرائتكم أفسح الطريق أمام مركبات الطوارئ لتجنب المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق.

الخطوات الصحيحة

وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الخطوات كما يلي:

في حالة إذا كانت الحركة مرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر.

في حالة إذا كان الطريق مكونًا من مسارين، أفسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

أما في حالة إذا كان الطريق مكونًا من 3 مسارات أو أكثر، وتكون المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.

ونوهت الهيئة إلى أنه بخطوات بسيطة تنقذ الكثير من الأرواح، تحت شعار مرورهم أولوية.

رصد مخالفات

من جانب آخر، لفتت الهيئة إلى أنه بدءًا من يوم أمس الأحد 26 مارس، تم بدء رصد مخالفات مرورية لعدم إفساح الطرق.