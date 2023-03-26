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تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بسبب تقارير الأرصاد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 5/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر ، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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