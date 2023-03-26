تطوير طريق الجنادرية

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشمل أيضًا تنفيذ أعمال دهانات أرضية بطول 72.450 مترًا، وتهيئة أرصفة بطول 25.390 مترًا، إلى جانب تنفيذ طريق للخدمة بطول 7.600 متر شمالًا وجنوبًا، وتركيب 78 لوحة طرق قياسية، و68 عمود إنارة، وتقاطعين بإشارات ضوئية كمداخل رئيسية لحيي البيان والرمال.
ويأتي المشروع في إطار مواكبة الأمانة للتطور والتنمية بمدينة الرياض، بما يحقق إستراتيجية الأمانة.
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